Канцлер ФРГ Мерц установил антирекорд по уровню одобрения
Канцлер Германии Фридрих Мерц установил личный рекорд по самому низкому рейтингу одобрения среди населения с момента своего вступления в должность, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на опрос института Forsa.
По данным опроса, еще месяц назад работой канцлера были недовольны 49% немцев по всей стране. Теперь его политику одобряют только 32%, недовольных стало 64%. На востоке страны неудовлетворение деятельностью Мерца выражают 74% граждан, а на западе — 62%.
Одобрение выражают только во возглавляемом им Христианско-демократическом и Христианско-социальном союзах (ХДС/ХСС) — 78%, здесь с ним не согласны только 19%.
В то же время уровень недовольства его курсом значительно выше среди:
- сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) (57%);
- «Зеленых» (69%);
- Левой партии (88%);
- и особенно в правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) (96%).
Опрос провели с 15 по 18 июля среди 2003 человек. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.
Мерц стал новым канцлером в начале мая. Бундестаг утвердил лидера христианских демократов федеральным канцлером со второй попытки. В первый раз Мерцу не удалось заручиться поддержкой большинства — ему не хватило шести голосов.
Социал-демократическая партия прежнего канцлера Олафа Шольца показала на тех выборах худший за свою историю результат.
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