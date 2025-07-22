Канцлер ФРГ Мерц установил антирекорд по уровню одобрения, набрав лишь 32%

Фридрих Мерц (Фото: Christian Mang / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц установил личный рекорд по самому низкому рейтингу одобрения среди населения с момента своего вступления в должность, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на опрос института Forsa.

По данным опроса, еще месяц назад работой канцлера были недовольны 49% немцев по всей стране. Теперь его политику одобряют только 32%, недовольных стало 64%. На востоке страны неудовлетворение деятельностью Мерца выражают 74% граждан, а на западе — 62%.

Одобрение выражают только во возглавляемом им Христианско-демократическом и Христианско-социальном союзах (ХДС/ХСС) — 78%, здесь с ним не согласны только 19%.

В то же время уровень недовольства его курсом значительно выше среди:

сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) (57%);

«Зеленых» (69%);

Левой партии (88%);

и особенно в правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) (96%).

Опрос провели с 15 по 18 июля среди 2003 человек. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.

Мерц стал новым канцлером в начале мая. Бундестаг утвердил лидера христианских демократов федеральным канцлером со второй попытки. В первый раз Мерцу не удалось заручиться поддержкой большинства — ему не хватило шести голосов.

Социал-демократическая партия прежнего канцлера Олафа Шольца показала на тех выборах худший за свою историю результат.