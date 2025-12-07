Ученые спрогнозировали мощные магнитные бури и полярные сияния
Магнитные бури среднего и сильного уровня (G2–G3) ожидаются 9 и 10 декабря из-за прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей в ночь на 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Центр вспышки находился на линии Солнце — Земля. «Удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью», — говорится в сообщении.
По прогнозам, пик воздействия придется на вторую половину 9 декабря. Высокие геомагнитные индексы создадут благоприятные условия для наблюдения полярных сияний.
«Зимнее время в среднем более благоприятно для наблюдения этого явления из-за гораздо более темного неба, а также (особенно в морозы) из-за хорошей прозрачности атмосферы. В то же время погода в центральной части страны в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому слишком рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения было бы излишним оптимизмом», — добавили в лаборатории.
Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
Вспышки на Солнце делятся по уровням излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого мощного X. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников и вызывать магнитные бури и усиленное северное сияние.
До этого, 14 ноября, на Земле завершилась 42-часовая магнитная буря уровня класса G4,7. Это явление стало вторым по силе за последние пять лет, уступив буре уровня G5, которая обрушилась на планету в мае 2024-го.
