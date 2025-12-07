Как россияне в два раза сократили суммы валюты на вкладах. Инфографика

Фото: Олег Яковлев / РБК

Объем валюты на вкладах россиян за последние четыре года упал более чем в два раза, следует из данных Банка России.

Так, в начале 2022 года объем валюты составлял $93 млрд. К сентябрю 2025 года он сократился до $40 млрд. При этом большая часть денег может быть сосредоточена в руках буквально «пары десятков» человек, рассказали опрошенные РБК эксперты. Подробнее о том, как и зачем россияне хранят накопления в валюте, — в подписке РБК.