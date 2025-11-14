 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Земле завершилась одна из сильнейших за 5 лет магнитных бурь

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Магнитная буря на Земле завершена, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие продолжалось 42 часа и стало вторым по силе за последние пять лет, говорится в сообщении. «Исходя из поступающих данных, буря окончательно закончилась. Геомагнитные индексы, как это часто бывает после особенно сильных всплесков, упали на самое дно», — говорится в сообщении.

Завершившаяся буря достигла значения G4,7, сильнее была только буря высшего уровня — G5 в мае 2024-го.

В лаборатории также отметили, что все еще сохраняется остаточная повышенная скорость солнечного ветра — около 600 км/с, она превышает обычные значения примерно в 1,5 раза.

Вместе с тем все параметры межпланетной плазмы вернулись в норму. Активная область 4274, взрывы в которой и стали причиной произошедшей бури, не утратила полностью взрывную активность, но сместилась. Теперь взрывы не смогут повлиять на Землю.

Выброс плазмы с Солнца спровоцировал самые сильные сияния десятилетия
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Менее чем через час ученые сообщили, что в той же области 4274 произошла вспышка баллом X4,05. В 2025 году она стала второй по крупности, после вспышки X5,15 от 11 ноября.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Софья Полковникова
магнитная буря Земля РАН

