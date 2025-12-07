Дмитриев назвал «вдумчивой» атмосферу встречи Путина с делегацией США

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф в Кремле, Москва, 2 декабря 2025 г. (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Атмосфера на пятичасовой встрече президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле была вдумчивой, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Идет очень важный поиск решений, поэтому я бы описал это как «вдумчивая», — сказал он.

Путин 2 декабря встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

По итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков, который принимал участие в встрече, назвал ее «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Стороны, как он отметил, не смогли прийти к компромиссу по территориальному вопросу. Беседа носила закрытый характер, ее участники условились не раскрывать подробности.