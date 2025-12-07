 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Дмитриев назвал «вдумчивой» атмосферу встречи Путина с делегацией США

Дмитриев назвал вдумчивой атмосферу встречи Путина с делегацией США
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф в Кремле, Москва, 2 декабря 2025&nbsp;г.
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф в Кремле, Москва, 2 декабря 2025 г. (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Атмосфера на пятичасовой встрече президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле была вдумчивой, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Идет очень важный поиск решений, поэтому я бы описал это как «вдумчивая», — сказал он.

Кремль оценил роль Уиткоффа и зятя Трампа в переговорах по Украине
Политика
Юрий Ушаков и Джаред Кушнер в Кремле, Москва, 2 декабря 2025&nbsp;г.

Путин 2 декабря встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

По итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков, который принимал участие в встрече, назвал ее «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Стороны, как он отметил, не смогли прийти к компромиссу по территориальному вопросу. Беседа носила закрытый характер, ее участники условились не раскрывать подробности.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Переговоры США Россия Кирилл Дмитриев Владимир Путин Кремль
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной
Политика
Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах
Политика
Переговоры по Украине: новый виток спирали или продвижение вперед?
Радио
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 17:04
Президент Израиля ответил на просьбу Трампа помиловать Нетаньяху Политика, 17:31
Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1» Спорт, 17:30
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Как внедрение ПАК влияет на IТ-инфраструктуру банков Отрасли, 17:22
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
На Украине сообщили о повреждении плотины Печенежского водохранилища Общество, 17:08
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве Общество, 17:01
Главный тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку после проигрыша Спорт, 16:55
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Новая Третьяковка возобновила работу Общество, 16:55
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 16:52
Почему бизнес выбирает агентские схемы для международных платежей Радио, 16:46
Титан и «король титана»: чем вошел в историю Фрэнк Гери Стиль, 16:42