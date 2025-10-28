На Сахалине полностью восстановили электроснабжение после аварии
На Сахалине полностью восстановили энергоснабжение, которое пропало из-за аварии с грозотросом, сообщила пресс-служба компании «Сахалинэнерго». Остров был частично обесточен в общей сложности примерно восемь часов.
«Восстановление электроснабжения проводилось поэтапно, чтобы не допустить повреждение энергооборудования. К 16 часам (8:00 мск. — РБК) подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме», — сказано в публикации.
В компании отметили, что специалисты расследуют причины обрыва грозотроса. Кроме того, проводятся плановые работы по мониторингу состояния оборудования для недопущения подобных ситуаций в будущем, добавили там.
Сбои в электроснабжении на Сахалине произошли из-за падения грозотроса на провода. Местные жители сообщили, что незадолго до отключения света видели в районе ТЭЦ вспышку.
Как уточнил губернатор региона Валерий Лимаренко, оборвавшийся трос соединял подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская», а в результате его падения сработала система защиты, что повлекло разъединение энергосистемы. В итоге без света остались несколько городов на юге и в центре Сахалина.
