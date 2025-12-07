 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дерипаска заявил о «поре смирения» после разговора с Набиуллиной

Дерипаска после разговора с Набиуллиной: пришла пора смирения
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Предприниматель Олег Дерипаска прокомментировал последний разговор с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Видео диалога с ним в телеграм-канале опубликовал корреспондент «России 1» Павел Зарубин.

«Уже нет. Пришла пора смирения», — заявил Дерипаска. Так он ответил на вопрос о том, спорил ли он с Набиуллиной в этот раз.

Летом 2024 года Дерипаска и Набиуллина разошлись во мнениях о фондовом рынке России. По мнению главы Центробанка, интерес розничных инвесторов к финансовому рынку России недоиспользован. Дерипаска же заявил, что не верит в фондовый рынок страны, и назвал приоритетными вложения в долговой рынок.

В ноябре 2021 года во время форума «Россия зовет!» Дерипаска поспорил с Набиуллиной. Тогда он раскритиковал политику Центробанка за повышение ставок. «Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — сказал Дерипаска. Набиуллина согласилась с тем, политика должна быть направлена в том числе и на рост предложения. «Просто инструментарий кредитно-денежной политики — это то, что влияет все же на спрос», — сказала тогда глава ЦБ.

Дерипаска и ранее критиковал политику Центробанка, в том числе на разных публичных площадках. В 2019 году на ВЭФе он заявлял, что ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора, и предлагал передать наблюдение за конкурентоспособностью в банковском секторе ФАС. В июне 2021 года бизнесмен называл повышение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п., до 5,5%, безумием.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Олег Дерипаска спор Эльвира Набиуллина
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 14:04 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 14:04
Кадры из фильмов режиссера Вячеслава Криштофовича. Видео Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 14:09
МВД опровергло рекомендацию отказаться от биометрии в приложениях банков Общество, 14:07
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 13:58
Двалишвили увезли в больницу после проигрыша Яну в UFC Спорт, 13:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Дерипаска заявил о «поре смирения» после разговора с Набиуллиной Общество, 13:50
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 13:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Знания с доплатой. Как получить от бирж криптовалюту за обучение Крипто, 13:39
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 13:38
Кремль заявил, что США обещают «железобетонные» договоренности по Украине Политика, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37