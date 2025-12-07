Дерипаска заявил о «поре смирения» после разговора с Набиуллиной
Предприниматель Олег Дерипаска прокомментировал последний разговор с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Видео диалога с ним в телеграм-канале опубликовал корреспондент «России 1» Павел Зарубин.
«Уже нет. Пришла пора смирения», — заявил Дерипаска. Так он ответил на вопрос о том, спорил ли он с Набиуллиной в этот раз.
Летом 2024 года Дерипаска и Набиуллина разошлись во мнениях о фондовом рынке России. По мнению главы Центробанка, интерес розничных инвесторов к финансовому рынку России недоиспользован. Дерипаска же заявил, что не верит в фондовый рынок страны, и назвал приоритетными вложения в долговой рынок.
В ноябре 2021 года во время форума «Россия зовет!» Дерипаска поспорил с Набиуллиной. Тогда он раскритиковал политику Центробанка за повышение ставок. «Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — сказал Дерипаска. Набиуллина согласилась с тем, политика должна быть направлена в том числе и на рост предложения. «Просто инструментарий кредитно-денежной политики — это то, что влияет все же на спрос», — сказала тогда глава ЦБ.
Дерипаска и ранее критиковал политику Центробанка, в том числе на разных публичных площадках. В 2019 году на ВЭФе он заявлял, что ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора, и предлагал передать наблюдение за конкурентоспособностью в банковском секторе ФАС. В июне 2021 года бизнесмен называл повышение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п., до 5,5%, безумием.
