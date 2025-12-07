Ушаков рассказал, как успехи российской армии повлияли на переговоры

Ушаков: успехи военных сделали обстановку для переговоров более благоприятной

Юрий Ушаков (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Успехи российских военных за последние недели сделали обстановку на мирных переговорах в Кремле более благоприятной для России, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. Само развитие этих событий положительно сказалось на переговорах», — сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Речь идет о встрече президента России Владимира Путина, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в начале декабря.

О том, что продвижение российских военных поспособствовало «более адекватному» восприятию переговорных позиций со стороны зарубежных партнеров, Ушаков также заявил 3 декабря.

1 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Покровска (Красноармейска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. В течение последних нескольких недель Минобороны также отчитывалось о занятии других населенных пунктов.