Ушаков рассказал, как успехи российской армии повлияли на переговоры
Успехи российских военных за последние недели сделали обстановку на мирных переговорах в Кремле более благоприятной для России, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. Само развитие этих событий положительно сказалось на переговорах», — сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Речь идет о встрече президента России Владимира Путина, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в начале декабря.
О том, что продвижение российских военных поспособствовало «более адекватному» восприятию переговорных позиций со стороны зарубежных партнеров, Ушаков также заявил 3 декабря.
1 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Покровска (Красноармейска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. В течение последних нескольких недель Минобороны также отчитывалось о занятии других населенных пунктов.
