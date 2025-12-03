Ушаков назвал западные оценки «более адекватными» благодаря армии России
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что успехи российской армии способствовали изменению восприятия происходящего Украиной и странами Запада.
«Наши российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», — цитирует Ушакова агентство ТАСС.
Помощник президента заявил, что это касается не только «американских партнеров». «Я хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами», — сказал он.
Также Ушаков рассказал, что на встрече Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером накануне в Москве обсуждался вопрос членства Украины в НАТО. При этом он повторил, что Москва и Вашингтон договорились не комментировать, о чем конкретно шел разговор.
Накануне Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвали переговоры в Москве «продуктивными». В то же время Ушаков рассказал, что компромиссного мирного плана добиться не удалось. Помощник президента России Дмитрий Песков рассказал, что впервые обсуждался мирный план: по одним пунктам договориться удалось, а по другим — нет.
Госсекретарь США Марко Рубио в ночь на 3 декабря в интервью Fox News заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. Песков не стал характеризовать его слова как «вброс», а назвал их «заявлением госсекретаря».
