Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков назвал западные оценки «более адекватными» благодаря армии России

Сюжет
Военная операция на Украине
Оценки того, как можно добиться мира на Украине, стали более «адекватными» благодаря успехам российской армии, считают в Кремле
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что успехи российской армии способствовали изменению восприятия происходящего Украиной и странами Запада.

«Наши российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», — цитирует Ушакова агентство ТАСС.

Помощник президента заявил, что это касается не только «американских партнеров». «Я хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами», — сказал он.

Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве
Политика

Также Ушаков рассказал, что на встрече Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером накануне в Москве обсуждался вопрос членства Украины в НАТО. При этом он повторил, что Москва и Вашингтон договорились не комментировать, о чем конкретно шел разговор.

Накануне Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвали переговоры в Москве «продуктивными». В то же время Ушаков рассказал, что компромиссного мирного плана добиться не удалось. Помощник президента России Дмитрий Песков рассказал, что впервые обсуждался мирный план: по одним пунктам договориться удалось, а по другим — нет.

Госсекретарь США Марко Рубио в ночь на 3 декабря в интервью Fox News заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. Песков не стал характеризовать его слова как «вброс», а назвал их «заявлением госсекретаря».

Юрий Ушаков Стив Уиткофф Марко Рубио
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
