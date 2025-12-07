Порноактрису Бонни Блю задержали на Бали

Британскую порноактрису Бонни Блю (настоящее имя — Тиа Эмма Биллинджер) задержали на Бали, сообщает IDN Times Bali со ссылкой на заявление начальника полиции округа Бадунга Арифа Батубара.

Полиция 5 декабря отчиталась о задержании 18 человек, среди которых была 26-летняя гражданка Великобритании под инициалами ББ. Индонезийские СМИ, такие как Detikbali, утверждают, что задержанной является Бонни Блю.

В ходе рейда полиция изъяла лубриканты, средства контрацепции, съемочную аппаратуру, таблетки виагры и другие предметы.

«Есть подозрения, что это место использовалось предполагаемыми преступниками для производства порнографических видеороликов», — заявил начальник полиции.

Бонни Блю — порноактриса. Она стала известна тем, что снялась в порноролике с 1057 мужчинами за 12 часов, об этом Блю заявила в январе 2025 года.