Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно
Смольнинский районный суд в Петербурге заключил под стражу актера Владимира Колганова и его знакомого Евгения Кириллова по обвинению в изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Следствием установлено, что в 2007 году Колганов хранил изготовленную им фотографию, являющейся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, которую распространил в сети «Интернет» на своей странице в социальной сети», — говорится в сообщении.
Колганов вместе с Кирилловым в 2015 году изготовил порнографический материал с участием несовершеннолетнего и опубликовал его на своей личной странице в социальной сети.
Обвинения против Колганова выдвинуты по п.п.а, г ч.2 ст.242.1 Уголовного кодекса России (по двум эпизодам) — изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.
Обвинения основаны также на п.п.б, в ч.2 ст.242.2 УК — использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Максимальная санкция — до 15 лет колонии.
Колганов и Кириллов вину не признали.
Колганов снялся в более 80 фильмах и сериалах, включая «Ловец снов», «Тайны следствия», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Улицы разбитых фонарей» и другие картины.
Будущий актер родился в марте 1978 года. В 2003 году окончил театральный институт «Школа русской драмы», а после вошел в труппу Александринского театра, где исполнил роли во множестве спектаклей, включая «Сказка о царе Салтане», «Ревизор», «Гамлет» и другие. В 2013 году начал играть в «Таком театре» в Санкт-Петербурге.
