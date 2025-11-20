 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно

Владимир&nbsp;Колганов
Владимир Колганов (Фото: Марсмедиа )

Смольнинский районный суд в Петербурге заключил под стражу актера Владимира Колганова и его знакомого Евгения Кириллова по обвинению в изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Следствием установлено, что в 2007 году Колганов хранил изготовленную им фотографию, являющейся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, которую распространил в сети «Интернет» на своей странице в социальной сети», — говорится в сообщении.

Колганов вместе с Кирилловым в 2015 году изготовил порнографический материал с участием несовершеннолетнего и опубликовал его на своей личной странице в социальной сети.

Обвинения против Колганова выдвинуты по п.п.а, г ч.2 ст.242.1 Уголовного кодекса России (по двум эпизодам) — изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Обвинения основаны также на п.п.б, в ч.2 ст.242.2 УК — использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Максимальная санкция — до 15 лет колонии.

Колганов и Кириллов вину не признали.

В Петербурге задержали двух мужчин за изготовление порнографии с детьми
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Колганов снялся в более 80 фильмах и сериалах, включая «Ловец снов», «Тайны следствия», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Улицы разбитых фонарей» и другие картины.

Будущий актер родился в марте 1978 года. В 2003 году окончил театральный институт «Школа русской драмы», а после вошел в труппу Александринского театра, где исполнил роли во множестве спектаклей, включая «Сказка о царе Салтане», «Ревизор», «Гамлет» и другие. В 2013 году начал играть в «Таком театре» в Санкт-Петербурге.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Софья Полковникова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Санкт-Петербург детская порнография «Улицы разбитых фонарей»
Материалы по теме
В Петербурге умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков
Общество
Директор Владимира Стеклова опроверг информацию о госпитализации актера
Общество
Жена актера «Ментовских войн» Ивана Фирсова назвала причину смерти мужа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 18:53 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 18:53
Как купить и привезти автомобиль из Китая: инструкция Авто, 19:11
WB и Ozon предупредили о последствиях запрета инвестиций в скидки Бизнес, 19:06
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Bloomberg узнал, что новые идеи США по миру включают снятие санкций Политика, 18:52
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 18:51
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Экс-вратарь сборной России Овчинников возглавит академию «Локомотива» Спорт, 18:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Warner Bros. подала иск к игроку, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера Спорт, 18:31
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 18:27
ЦБ установил официальный курс доллара на 21 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:24
Токио предупредил о новом мировом порядке при участии России, КНР и КНДР Политика, 18:24
Россия и Китай обсудили системы ПРО в разрезе стратегической стабильности Политика, 18:20
Bloomberg написал, почему санкции против России не будут эффективными Политика, 18:20
Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно Общество, 18:17