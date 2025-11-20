Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно

Владимир Колганов (Фото: Марсмедиа )

Смольнинский районный суд в Петербурге заключил под стражу актера Владимира Колганова и его знакомого Евгения Кириллова по обвинению в изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Следствием установлено, что в 2007 году Колганов хранил изготовленную им фотографию, являющейся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, которую распространил в сети «Интернет» на своей странице в социальной сети», — говорится в сообщении.

Колганов вместе с Кирилловым в 2015 году изготовил порнографический материал с участием несовершеннолетнего и опубликовал его на своей личной странице в социальной сети.

Обвинения против Колганова выдвинуты по п.п.а, г ч.2 ст.242.1 Уголовного кодекса России (по двум эпизодам) — изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Обвинения основаны также на п.п.б, в ч.2 ст.242.2 УК — использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Максимальная санкция — до 15 лет колонии.

Колганов и Кириллов вину не признали.

Колганов снялся в более 80 фильмах и сериалах, включая «Ловец снов», «Тайны следствия», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Улицы разбитых фонарей» и другие картины.

Будущий актер родился в марте 1978 года. В 2003 году окончил театральный институт «Школа русской драмы», а после вошел в труппу Александринского театра, где исполнил роли во множестве спектаклей, включая «Сказка о царе Салтане», «Ревизор», «Гамлет» и другие. В 2013 году начал играть в «Таком театре» в Санкт-Петербурге.