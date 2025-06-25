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Общество ,  
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В Киргизии приняли закон о запрете доступа к порносайтам

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Парламент Киргизии 25 июня принял законопроект, запрещающий на территории страны доступ к интернет-сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Соответствующий документ был одобрен во втором и третьем чтениях, «за» проголосовали 60 депутатов, «против» — один, уточняет киргизское издание Kaktus Media. Президент Киргизии Садыр Жапаров законопроект пока не подписал.

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Фото:Robin Utrecht / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Проект, инициаторами которого стали 27 парламентариев, вводит запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве на территории республики. Также предусмотрена ответственность для лиц, допустивших распространение контента.

Как пишет МИА «Казинформ», доступ к сайтам с порнографическим контентом блокируется в течение 24 часов после получения требования. Владельцы сайтов обязаны удалить такой контент в течение суток. В случае отказа работа сайта может быть приостановлена на срок до двух месяцев с запретом на создание новых ресурсов. Доступ к интернет-ресурсу восстанавливается после удаления контента или по решению суда.

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Фото:Владислав Ногай / ТАСС

Как отмечается в пояснительной записке, принятые меры направлены на «защиту моральных и нравственных ценностей общества».

В июле 2024 года президент Киргизии подписал закон о запрете деятельности вебкам-индустрии — за «организацию и содействие проституции и разврату через интернет» грозит штраф до 300 тыс. сомов или лишение свободы на срок до 15 лет. В свою очередь, моделей вебкам-студии штрафуют на 10 тыс. сомов.

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Теги
Александр Рекун
Киргизия законопроект порнография запрет
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