Общество⁠,
0

Телеканал «Москва 24» уволил сотрудницу за слова о рейсе Москва — Пхукет

Телеканал «Москва 24» уволил сотрудницу из-за слов о рейсе Москва — Пхукет

Сотрудницу телеканала «Москва 24» Евгению Оболашвили уволили из-за опубликованного видео, в котором она выражает надежду, что с рейсом Москва-Пхукет «что-то случится». Об этом сообщил сам телеканал в телегам-канале.

«Уволена! <...> Слова, которые опубликовала бывшая сотрудница оперативного отдела в своем Telegram-канале, бесчеловечны.<...> Такое поведение абсолютно недопустимо — Евгения Оболашвили с нами больше не работает», — говорится в публикации.

Ранее Оболашвили опубликовала в своем телеграм-канале видео, где сообщила о самолете, который подал сигнал бедствия. Журналистка выразила надежду, что с бортом «хоть что-то случится», чтобы она и ее коллеги могли «поработать в оперативном режиме».

Сейчас видео и телеграм-канал Оболашвили удалены.

Red Wings опровергла данные о «пылающем самолете», севшем в Домодедово
Общество
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Речь в публикации шла о рейсе аваикомпании Red Wings Москва — Пхукет, который экстренно сел в Домодедово 3 декабря в результате поломки одного из двигателей. Источник РБК тогда сообщил о возгорании в двигателе самолета, которое удалось ликвидировать. 

В Red Wings причиной инцидента назвали «изменение параметров работы одного из двигателей». Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой рейса.

Как уточнили в Росавиации, на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, пострадавших нет.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Москва 24 увольнение самолет Москва
