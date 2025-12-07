Хегсет: мы не пытаемся изменить статус-кво по Тайваню

Хегсет заявил, что США не пытаются изменить статус-кво по Тайваню

Соединенные штаты не стремятся доминировать над Китаем и не пытаются изменить статус-кво по Тайваню. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.

«Мы не пытаемся «задушить» экономический рост Китая, мы не пытаемся доминировать над ними или унизить их, ровно как мы не пытаемся изменить статус-кво по Тайваню», — сказал Хегсет.

После гражданской войны в 1949 году, завершившейся победой коммунистов, правительство Чан Кайши перебралось на Тайвань и считало Китайскую Республику единственной легитимной властью в стране, пока в 1971 году не утратило место в ООН. Китай считает Тайвань своей провинцией, а тот отвергает модель «одна страна, две системы». Сейчас суверенитет Тайваня признают только Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. США официально не признают независимость Тайваня, но оказывают ему военную поддержку.

Министр добавил, что интересы США в Индо-Тихоокеанском регионе значительны, но при этом являются ограниченными и разумными. Хегсет подчеркнул, что они включают возможность занимать твердую позицию в этой части света, чтобы уравнять растущую мощь Китая.

Как заключил министр войны, политика сдерживания США в Индо-Тихоокеанском регионе означает уверенность, что никто из американских союзников не будет уязвим перед военной агрессией.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не начнет вторжение на Тайвань при действующей администрации США, так как председатель КНР Си Цзиньпин знает о «последствиях» военных действий.