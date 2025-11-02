 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает последствия вторжения на Тайвань

Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня, поскольку «знает последствия», заявил Трамп. В Пекине ранее не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин знает о «последствиях» военных действий против Тайваня и не начнет вторжение при действующей администрации США, заявил в интервью телеканалу CBS американский президент Дональд Трамп.

«Они понимают, что произойдет. Он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: «Мы никогда ничего не сделаем, пока президент Трамп является президентом», потому что они знают о последствиях», — сказал республиканец.

По его словам, тема конфликта не поднималась на недавней встрече с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Раскрывать свой план на случай, если Китай вторгнется на остров, Трамп в интервью отказался со словами: «Я не могу выдать свои секреты».

В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем
Политика
Устричный фермер работает на пляже, огражденном противопехотными заграждениями, в Цзиньмэнь, Тайвань, 18 октября 2025 года

США официально не признают независимость Тайваня, который Китай считает своей территорией, но оказывают ему военную поддержку. Тайбэй, который объявил о независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна — две системы», которую КНР продвигает с 1980-х. Почти все европейские страны поддерживают официальные дипломатические отношения с Пекином, но не с Тайбэем.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил 25 октября, что Соединенные Штаты не откажутся от поддержки Тайваня ради торговой сделки с Китаем. По его словам, «никто об этом не раздумывает».

Накануне встречи Си и Трампа представитель Управления по делам Тайваня КНР заявил, что Китай оставляет за собой право на реализацию силового сценария в отношении Тайваня, если это потребуется для воссоединения острова с материковой частью страны. Однако, по его словам, мирное «воссоединение» в рамках модели «одна страна, две системы» остается основополагающим подходом к «решению тайваньского вопроса».

The New York Times (NYT) перед встречей китайского и американского лидеров писала, что Си Цзиньпин попытается убедить Трампа ослабить поддержку Тайваня. Газета также отметила, что с тех пор, как республиканец вступил в должность в этом году, его администрация сократила некоторые сделки с Тайванем, против которых Китай категорически возражает.

