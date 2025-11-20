WSJ назвала две стратегии Китая для получения власти над Тайванем

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Китая придумали две стратегии для получения власти над Тайванем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к принятию решений в Пекине.

Так, «План А» направлен на то, чтобы принудить Тайбэй к капитуляции без единого выстрела. Эта стратегия подразумевает, что Пекин сделает положение острова невыносимым в экономическом, дипломатическом и психологическом плане, чтобы переговоры с китайским руководством стали единственным жизнеспособным вариантом.

На случай, если это не сработает, готов «план Б» — военный переворот, поясняет издание. В статье отмечается, что Пекин систематически способствует созданию условий, в которых действия «серой зоны», такие как экономическое принуждение или политическое вмешательство, становятся нормой, снижая порог прямого конфликта.

Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

В июле Тайвань провел военные учения с имитацией вторжения армии КНР. Власти острова, разведка США и ряд экспертов считают, что подобное может произойти уже в 2027 году. Однако потенциальное вторжение будет сопряжено для Китая с рядом сложностей. Из-за сезонных муссонов у армии Китая есть всего два окна для потенциального вторжения — апрель и октябрь. Ландшафт Тайваня также затрудняет высадку десанта.

Согласно последнему ежегодному докладу The Military Balance 2025, материковый Китай значительно превосходит Тайвань как по размеру военного бюджета ($235 млрд против $18,9 млрд в 2024 году), так и по численности армии (2 млн против 169 тыс.). Однако Тайвань располагает значительным числом резервистов (1,7 млн против 510 тыс. у КНР), которые могут быть мобилизованы в случае конфликта.

После гражданской войны в Китае, завершившейся в 1949 году победой коммунистов, прежнее правительство перебралось с материкового Китая на Тайвань и продолжало настаивать, что является единственной легитимной властью. Вплоть до 1970-х годов подобного мнения придерживалась значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Китайской Республики (Тайвань), и большинство стран не признавали правительство КНР. Однако в 1971-м Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств.