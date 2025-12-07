 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

Трамп вручил награды Сильвестру Сталлоне и группе Kiss

Трамп в Белом доме наградил Сильвестра Сталлоне и группу Kiss
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональl Трамп вручил награды лауреатам премии Кеннеди-центра 2025 года, церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет Associated Press (AP).

В этом году премии удостоились актер Сильвестр Сталлоне, исполнители Глория Гейнор и Джордж Стрейт, рок-группа Kiss и актер-певец Майкл Кроуфорд. В выборе лауреатов принимал участие лично Трамп.

Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди или Кеннеди-центр открылся в 1971 году в память о президенте Джоне Кеннеди. В центре находятся семь театров, ежегодно здесь проводят более 2 тыс. представлений.

Премия Кеннеди-центра присуждается за вклад в развитие американской культуры лицам, занимающимся исполнительским искусством. Она вручается ежегодно с 1978 года, как правило, в присутствии президента США.

«Это группа выдающихся людей, чья работа и достижения вдохновили, приободрили и объединили миллионы американцев. <...> Это, пожалуй, самый выдающийся и прославленный класс лауреатов премии Кеннеди-центра, когда-либо собиравшийся вместе», — сказал президент США.

По словам Трампа, удостоенные премии артисты представляют «лучшее в американском искусстве и культуре». Он подчеркнул, что лично знает большинство лауреатов и является их поклонником.

Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА
Спорт

В феврале 2025 года Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета Кеннеди-центра. Он также освободил от должности директора центра Дебору Раттер и ряд других членов совета директоров. Новым председателем Кеннеди-центра стал сам Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Луценко
Дональд Трамп награда США Белый дом Сильвестр Сталлоне
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
актер
6 июля 1946 года
