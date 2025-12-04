Аэропорт Саратова приостановил полеты

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений он написал в 23:30 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Ограничения в аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. С начала суток 4 декабря полеты также огранивали воздушные гавани Калуги, Владикавказа, Грозного и Магаса. Во всех аэропортах ограничения уже сняли.

Предыдущий раз аэропорт Саратова ограничивал полеты в ночь на 3 декабря.