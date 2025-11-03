При землетрясении в Афганистане погибли семь человек, около 150 пострадали

При землетрясении магнитудой 6,3 в Афганистане погибли по меньшей мере семь человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Еще около 150 человек получили ранения. По данным представителя провинции Балх Хаджи Заида, подземные толчки частично разрушили Голубую мечеть в городе Мазари-Шариф.

Землетрясение было зафиксировано 3 ноября в 01:29 (2 ноября 23:29 по мск) в афганской провинции Саманган на глубине 28 км.

Подземные толчки также ощутили жители Узбекистана и юга Казахстана.