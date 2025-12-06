Cотрудник Wildberries погиб под упавшим лифтом на складе в Екатеринбурге
Грузовой лифт упал на сотрудника склада Wildberries в Екатеринбурге, мужчина погиб, сообщила РБК пресс-служба компании.
«Сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники — оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина», — говорится в сообщении.
Причины падения лифта выясняют. Компания пообещала помочь семье погибшего.
Е1.ru со ссылкой на сотрудника склада сообщил, что инцидент с грузовым лифтом произошел в ночь с 5 на 6 декабря. Погибшему было 20 лет. «Он работал грузчиком на спуске тар на мезонине. Вроде бы у него зажало тару в лифте спусковом, и он пошел вытаскивать ее. Нарушил технику безопасности. Сверху пошла следующая тара и придавила его под спусковые рельсы», — рассказал собеседник издания.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили