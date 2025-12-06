 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Cотрудник Wildberries погиб под упавшим лифтом на складе в Екатеринбурге

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Грузовой лифт упал на сотрудника склада Wildberries в Екатеринбурге, мужчина погиб, сообщила РБК пресс-служба компании.

«Сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники — оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина», — говорится в сообщении.

Причины падения лифта выясняют. Компания пообещала помочь семье погибшего.

В Каспийске произошла авария лифта с детьми
Общество
Каспийск

Е1.ru со ссылкой на сотрудника склада сообщил, что инцидент с грузовым лифтом произошел в ночь с 5 на 6 декабря. Погибшему было 20 лет. «Он работал грузчиком на спуске тар на мезонине. Вроде бы у него зажало тару в лифте спусковом, и он пошел вытаскивать ее. Нарушил технику безопасности. Сверху пошла следующая тара и придавила его под спусковые рельсы», — рассказал собеседник издания.

Авторы
Теги
Егор Алимов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Wildberries Екатеринбург склад лифт несчастный случай
