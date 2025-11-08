В Каспийске произошла авария лифта с детьми

Каспийск (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В Каспийске лифт с двумя детьми упал в многоэтажном доме. О происшествии сообщает прокуратура Дагестана.

«Лифт, в кабине которого находились дети, перешел в аварийный режим и заблокировался. Дети не пострадали», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пишет Mash, внешняя дверь шахты сошла с креплений и упала на крышу. Из-за этого лифт перешел в аварийный режим и остановился на седьмом этаже. Внутри находились дети, они не пострадали.

В июле в многоквартирном доме в Махачкале рухнул в шахту лифт с людьми. Об этом сообщила прокуратура Дагестана. В результате падения лифта госпитализировали пять человек, включая одного ребенка. На момент аварии в лифте находились девять человек.