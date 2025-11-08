 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Каспийске произошла авария лифта с детьми

Каспийск
Каспийск (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В Каспийске лифт с двумя детьми упал в многоэтажном доме. О происшествии сообщает прокуратура Дагестана.

«Лифт, в кабине которого находились дети, перешел в аварийный режим и заблокировался. Дети не пострадали», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пишет Mash, внешняя дверь шахты сошла с креплений и упала на крышу. Из-за этого лифт перешел в аварийный режим и остановился на седьмом этаже. Внутри находились дети, они не пострадали.

В июле в многоквартирном доме в Махачкале рухнул в шахту лифт с людьми. Об этом сообщила прокуратура Дагестана. В результате падения лифта госпитализировали пять человек, включая одного ребенка. На момент аварии в лифте находились девять человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
лифт Каспийск Дагестан
Материалы по теме
«Мослифт» опроверг сообщения о падении лифта с женщиной
Общество
Электромеханика насмерть придавило лифтом в МГТУ им. Баумана
Общество
Власти предупредили о крайнем сроке программы замены старых лифтов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Туристический автобус с россиянами упал с холма в Таиланде Общество, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
«Динамо» Карпина показало худший за 19 лет результат в первом круге РПЛ Спорт, 16:15
На Украине перестали пропускать через границу из-за сбоя Политика, 16:13
Под завалами обрушившегося подъезда в Куркино людей не обнаружили Общество, 16:11
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Фильм «Алиса в стране чудес» собрал более ₽1 млрд в прокате Общество, 16:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ Спорт, 15:55
Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ Политика, 15:54
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическому комплексу Украины Политика, 15:39
В Химках подросток поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников Общество, 15:35
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд Политика, 15:33
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при Спорт, 15:21