В Каспийске произошла авария лифта с детьми
В Каспийске лифт с двумя детьми упал в многоэтажном доме. О происшествии сообщает прокуратура Дагестана.
«Лифт, в кабине которого находились дети, перешел в аварийный режим и заблокировался. Дети не пострадали», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, пишет Mash, внешняя дверь шахты сошла с креплений и упала на крышу. Из-за этого лифт перешел в аварийный режим и остановился на седьмом этаже. Внутри находились дети, они не пострадали.
В июле в многоквартирном доме в Махачкале рухнул в шахту лифт с людьми. Об этом сообщила прокуратура Дагестана. В результате падения лифта госпитализировали пять человек, включая одного ребенка. На момент аварии в лифте находились девять человек.
