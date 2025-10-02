 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Росстандарт
Фото: Росстандарт

Несколько новых дорожных знаков появятся в России с 1 января 2026-го, следует из обновленного ГОСТа, который вступит в силу в следующем году.

Среди нововведений:

  • В местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку, будут устанавливать вертикальный знак «Стоп-линия».
  • Начнет действовать знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», направленный на повышение комфорта и снижение износа автомобилей.
  • Введена табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» — для повышения внимания водителей к участникам движения с нарушениями слуха.

В России ввели новые дорожные знаки и изменили правила их применения
Общество
Фото:Росстандарт

Кроме того, предусмотрено уменьшение ширины одного парковочного места вдоль проезжей части: с 2,5 м до 2,25 м, что позволит более эффективно использовать дорожное пространство.

Изменения направлены на снижение аварийности, уменьшение визуального шума на дорогах и повышение безопасности.

Обновленную версию ГОСТ Р 52289-2019, которая вводит новые дорожные знаки и правила их применения, Росстандарт опубликовал 25 февраля. ГОСТ разрабатывали три года при участии специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В организации заявили, что «чрезмерное» число указателей на городских улицах отвлекает водителей, а обновленный стандарт позволит постепенно демонтировать свыше 55 тыс. знаков из 900 тыс. с улиц Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
парковка ГОСТ дорожные знаки
Материалы по теме
В Петербурге введут постоянно меняющиеся цены на платную парковку
Экономика
РЖД предложили повысить цену «парковки» вагонов на путях
Бизнес
Стоимость «парковки» вагонов выросла в 2,5 раза с начала года
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 08:43
Преимущественная покупка доли в ООО: как изменились права миноритариевПодписка на РБК, 08:36
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года Общество, 08:29
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке Политика, 08:26
Два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области Политика, 08:07
Новые ставки НДФЛ и ИИС-3. Что изменится для инвесторов в 2025-мПодписка на РБК, 08:05
«Это смешно». Валиева решила возвращаться в большой спорт без Тутберидзе Спорт, 08:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эксперты рассказали, как бизнесу переходить на новый НДСПодписка на РБК, 08:00
«Дно продаж пройдено». Почему эксперты ждут оживления на рынке жильяПодписка на РБК, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Роскачестве рассказали о мошенничестве с цифровыми копиями умерших Общество, 07:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Над регионами России за ночь уничтожили 85 беспилотников ВСУ Политика, 07:24
Москвичам пообещали похолодание до конца недели Общество, 07:16