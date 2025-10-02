На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Фото: Росстандарт

Несколько новых дорожных знаков появятся в России с 1 января 2026-го, следует из обновленного ГОСТа, который вступит в силу в следующем году.

Среди нововведений:

В местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку, будут устанавливать вертикальный знак «Стоп-линия».

Начнет действовать знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», направленный на повышение комфорта и снижение износа автомобилей.

Введена табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» — для повышения внимания водителей к участникам движения с нарушениями слуха.

Кроме того, предусмотрено уменьшение ширины одного парковочного места вдоль проезжей части: с 2,5 м до 2,25 м, что позволит более эффективно использовать дорожное пространство.

Изменения направлены на снижение аварийности, уменьшение визуального шума на дорогах и повышение безопасности.

Обновленную версию ГОСТ Р 52289-2019, которая вводит новые дорожные знаки и правила их применения, Росстандарт опубликовал 25 февраля. ГОСТ разрабатывали три года при участии специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В организации заявили, что «чрезмерное» число указателей на городских улицах отвлекает водителей, а обновленный стандарт позволит постепенно демонтировать свыше 55 тыс. знаков из 900 тыс. с улиц Москвы.