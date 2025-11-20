 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters узнал о попытках Белого дома замедлить публикацию файлов Эпштейна

Администрация президента США Дональда Трампа в течение нескольких недель пыталась замедлить или предотвратить вовсе голосование по обнародованию материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Президент сначала пытался влиять на законодателей, но позднее изменил позицию и призвал проголосовать. Тем не менее «помощники Белого дома» не оставили попыток внести поправки в Сенат.

Инцидент, как отмечает агентство, показал ограничения влияния президента на республиканцев и снизил его рейтинг одобрения. Пресс-секретарь Эбигейл Джексон отметила, что Трамп опасался, что внимание к Эпштейну отвлечет от других приоритетов администрации.

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

В ночь на 20 ноября Трамп подписал закон, обязывающий Минюст в течение 30 дней рассекретить все материалы федерального расследования по делу Эпштейна.

«Акт о прозрачности файлов Эпштейна», внесенный конгрессменами Томасом Мэсси и Ро Ханной, был вынесен на голосование через процедуру discharge petition, которая позволила обойти рассмотрение билля в профильных комитетах. 18 и 19 ноября законопроект почти единогласно одобрили обе палаты Конгресса и направили на подпись президенту.

Полина Дуганова
Дональд Трамп США Джеффри Эпштейн
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
