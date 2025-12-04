Journal узнал, что самолет Зеленского над Ирландией сопроводили дроны
Четыре неопознанных дрона сопровождали самолет украинского президента Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублина в понедельник, 1 декабря, сообщает издание Journal со ссылкой на источники.
В материале утверждается, что беспилотники взлетели к северо-востоку от ирландской столицы, пролетели рядом с самолетом Зеленского, а потом на некоторое время зависли над кораблем ВМС Ирландии, который в секретном порядке разместили в море в преддверии визита.
Теперь полиция пытается выяснить, откуда запустили дроны — с земли или с какого-то судна. Также до сих пор непонятно, кто стоит за их полетом и куда беспилотники делись потом. Помимо МВД расследованием занимаются и Министерство юстиции, и Министерство обороны. Пока очевидцы говорят, что дроны были военного типа. По информации Journal, ПВО для уничтожения дронов решили не применять, вооружения корабля в Ирландском море для этого было недостаточно, а патрульные истребители в ситуацию вмешиваться не стали.
Издание также отмечает, что территория в районе Дублинского аэропорта во время визита Зеленского была объявлена бесполетной зоной.
Сам визит украинского президента в Дублин прошел без серьезных инцидентов. Он встретился с руководством страны и депутатами ирландского парламента.
За последние месяцы власти целого ряда стран сообщали об инцидентах, связанных с беспилотниками. В частности, из-за этого закрывали аэропорты в Брюсселе и Копенгагене, а в Польше и Румынии в воздух поднимались истребители.
