Рэперу Obe1Kanobe дали 8 лет за парник для выращивания наркотиков

Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Видновский городской суд Московской области приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима рэпера Никиту Вартикова (известного как Obe1Kanobe). Музыкант признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Московской области.

Суд установил, что Вартиков оборудовал в арендованной квартире парник для культивирования растений, содержащих наркотические средства. В ходе обыска правоохранители изъяли части растений общей массой свыше 900 граммов, а также семь наркотикосодержащих растений.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических растений в крупном размере).

Суд назначил Вартикову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В срок наказания зачтено время, проведенное под стражей с момента задержания.

В съемной квартире рэпера Obe1Kanobe нашли нарколабораторию
Общество

В марте правоохранители задержали Вартикова в Подмосковье после обнаружения нарколаборатории в арендованной им квартире. Об этом сообщала пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ходе обыска полиция изъяла горшки с растениями, «визуально схожими с коноплей», а также специализированное оборудование — вытяжки, вентиляторы, лампы для освещения и различные емкости с листьями и стеблями. Экспертиза, проведенная региональным экспертно-криминалистическим центром, подтвердила, что содержимое как минимум одной из коробок является коноплей.

Антонина Сергеева
наркотики приговор рэпер

