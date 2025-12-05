Швеция сократит помощь пяти странам ради финансирования Украины
Правительство Швеции в ближайший год сократит помощь пяти странам и направит эти средства на финансирование Украины, сообщил на пресс-конференции шведский министр международного сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуза.
Под сокращение финансирование попадут Танзания, Мозамбик, Зимбабве, Либерия и Боливия, в последних трех странах также будут ликвидированы посольства. Дуза объяснил, что Швеция продолжит оказание поддержки в рамках тематических стратегий, но сократит фонд двусторонней помощи.
Теперь правительство планирует увеличить поддержку Киева как минимум до 10 млрд крон ($1,06 млрд) в следующем году, что составит почти 20% от общего объема помощи. Дуза объяснил этот шаг тем, что Швеция планирует сконцентрировать потоки финансовой помощи на Украине, которая является приоритетом для страны.
Материал дополняется
