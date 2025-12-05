 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Швеция сократит помощь пяти странам ради финансирования Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Бенджамин Дуза
Бенджамин Дуза (Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images)

Правительство Швеции в ближайший год сократит помощь пяти странам и направит эти средства на финансирование Украины, сообщил на пресс-конференции шведский министр международного сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуза.

Под сокращение финансирование попадут Танзания, Мозамбик, Зимбабве, Либерия и Боливия, в последних трех странах также будут ликвидированы посольства. Дуза объяснил, что Швеция продолжит оказание поддержки в рамках тематических стратегий, но сократит фонд двусторонней помощи.

Теперь правительство планирует увеличить поддержку Киева как минимум до 10 млрд крон ($1,06 млрд) в следующем году, что составит почти 20% от общего объема помощи. Дуза объяснил этот шаг тем, что Швеция планирует сконцентрировать потоки финансовой помощи на Украине, которая является приоритетом для страны.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Александра Озерова
Швеция Украина Танзания Мозамбик Зимбабве Либерия Боливия помощь финансовая помощь гуманитарная помощь
Прямой эфир
