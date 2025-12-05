На Украине в вузах и колледжах нашли 50 тыс. уклонистов от мобилизации
Власти Украины развернули проверки законности поступления в высшие и средние учебные заведения мужчин, подлежащих воинскому призыву. Речь идет об аудите, в ходе которого Госслужба качества образования выявляет тех студентов и учащихся, которые поступили на учебу с нарушением закона ради отсрочки от мобилизации.
Более 50 тыс. студентов старше 25 лет уже отчислили, однако не менее 200 тыс. мужчин мобилизационного возраста еще остаются в системе образования, сообщил в интервью онлайн-изданию «Зеркало недели» глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак.
«Мы общались с ректорами, председателями областных военных администраций и прибегли к определенным шагам. Возбуждено восемь уголовных производств, задержаны деканы и ректоры отдельных университетов», — сказал чиновник. По его словам, ведомство направило докладные записки в Министерство образования Украины об аннулировании лицензии у двух учебных заведений.
После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.
В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том году, по данным WP, на Украине призвали около 200 тыс. человек.
По данным Reuters, средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет 47 лет. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, мобилизация не закрывает потребности украинской армии.
В августе 2025 года украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за рубеж. С того времени около 100 тыс. человек пересекли границу с Польшей.
В конце октября на Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца (90 суток) — до 3 февраля 2026 года.
