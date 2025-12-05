 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине в вузах и колледжах нашли 50 тыс. уклонистов от мобилизации

На Украине после проверок из вузов и колледжей отчислили 50 тыс. уклонистов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Власти Украины развернули проверки законности поступления в высшие и средние учебные заведения мужчин, подлежащих воинскому призыву. Речь идет об аудите, в ходе которого Госслужба качества образования выявляет тех студентов и учащихся, которые поступили на учебу с нарушением закона ради отсрочки от мобилизации.

Более 50 тыс. студентов старше 25 лет уже отчислили, однако не менее 200 тыс. мужчин мобилизационного возраста еще остаются в системе образования, сообщил в интервью онлайн-изданию «Зеркало недели» глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак.

«Мы общались с ректорами, председателями областных военных администраций и прибегли к определенным шагам. Возбуждено восемь уголовных производств, задержаны деканы и ректоры отдельных университетов», — сказал чиновник. По его словам, ведомство направило докладные записки в Министерство образования Украины об аннулировании лицензии у двух учебных заведений.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет.

Reuters выяснил средний возраст украинских военных
Политика
Фото:Reuters

В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, однако острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В том году, по данным WP, на Украине призвали около 200 тыс. человек.

По данным Reuters, средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет 47 лет. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, мобилизация не закрывает потребности украинской армии.

В августе 2025 года украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за рубеж. С того времени около 100 тыс. человек пересекли границу с Польшей.

В конце октября на Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца (90 суток) — до 3 февраля 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
Украина мобилизация Личный состав ВСУ
Материалы по теме
На Украине началась мобилизация внутренних переселенцев
Политика
NYT рассказала о манящей побегом от мобилизации «украинской Венеции»
Политика
Зеленский вновь продлил мобилизацию на три месяца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 17:21
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
ГК «Галс-Девелопмент» завершил благоустройство в «Маслово Forest Club» Пресс-релиз, 17:40
Эмоции, карьера и смысл жизни: как ИИ изменит человеческую идентичность Тренды, 17:39
Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на госуслуги по смс Общество, 17:38
Будущее человеческого капитала: как меняется роль HR в бизнесе Тренды, 17:37
Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год Общество, 17:36
Cloudflare сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя Общество, 17:36
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Курскому бизнесмену дали 24 года из-за зенитного прожектора для «Азова» Политика, 17:33
Путин назвал слова Индиры Ганди точным описанием отношений России и Индии Политика, 17:31
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Смягчение позиции ЦБ и биткоины SpaceX. События недели на крипторынке Крипто, 17:28
Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира Спорт, 17:23
На автозаводе объяснили, какие «Москвич 5» появились в Нижнем Новгороде Авто, 17:23