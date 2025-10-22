Политика,
ЦИК заявила о риске развала избирательной системы в Запорожской области
Элла Памфилова
ЦИК обратилась к властям Запорожской области из-за законодательной инициативы, касающейся роспуска областного избиркома, сообщается в телеграм-канале Центризбиркома.
«[Глава ЦИК] Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона», — говорится в сообщении.
Речь идет о внесенном запорожским губернатором Евгением Балицким законопроекте, который позволит ему и региональному парламенту распустить областную избирательную комиссию.
