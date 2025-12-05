Тимур Иванов заявил в суде, что не понимает иска об изъятии имущества

Тимур Иванов (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, находящийся в СИЗО, заявил в Арбитражном суде Москвы, что не понимает суть иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Выступая по видеосвязи, экс-чиновник попросил суд разъяснить ему детали требований, передает корреспондент РБК.

«Я впервые участвую в рассмотрении дела и доступа к материалам не имею, иск очень объемный и касается имущества других лиц. Мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск. Я не юрист и нахожусь под стражей», — заявил Иванов.

Он подчеркнул, что не хочет упустить важные обстоятельства, и попросил суд пояснить, «по какому именно имуществу в отношении других лиц суд просит пояснить мою позицию».

Ответчиками по иску Генеральной прокуратуры выступают не только сам Тимур Иванов, но и ряд его родственников и связанных с ним лиц: его бывшая супруга Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также несколько компаний, включая ООО «Дворянское гнездо» и ООО «Агрокомплекс Русское село».

Генпрокуратура требует изъять имущество, которое, по ее данным, было приобретено на незаконные доходы. Сведения об этом появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Само это дело пока не дошло до суда. В то же время по другому делу — о растрате — Иванов уже был осужден в июле 2025 года и приговорен к 13 годам колонии.

Кроме того, 25 ноября Арбитражный суд Москвы по заявлению Промсвязьбанка признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества для погашения долгов.