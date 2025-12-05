 Перейти к основному контенту
Общество
0

Моди сообщил о работе России и Индии над безвизом для групп туристов

Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Россия и Индия занялись вопросом введения безвизового режима для туристических групповых поездок на 30 дней, сообщил премьер-министр Нарендра Моди.

«Я уверен, что мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп, и это укрепит возможности в том, что касается перемещения людей», — сказал Моди.

Путин подписал указ о безвизовом режиме с Китаем
Политика
Владимир Путин

Накануне, 4 декабря, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что министерство планирует запуск безвизовых групповых поездок между Россией и Индией после визита российской делегации. Кроме того, по словам Решетникова, стороны хотят увеличить количество авиарейсов.

