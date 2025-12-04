Решетников предложил производителям из Индии выйти на маркетплейсы России

У России и Индии есть два приоритетных направления сотрудничества — упрощение условий поездок, а также развитие авиасообщения. Кроме того, он предложил индийским компаниям выходить на российские маркетплейсы

Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия приглашает индийских производителей продуктов питания, товаров для дома, электроники, одежды и обуви выходить на российские маркетплейсы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в предверии визита российского президента Владимира Путина, передает корреспондент РБК.

«Это откроет прямой доступ к миллионам потребителей в России — и не только в России: наши маркетплейсы... активно проводят международную экспансию и развиваются в соседних с Россией странах», — сказал он.

Он напомнил, что за последние четыре года продажи в России через интернет выросли в четыре раза, а их доля в рознице увеличилась до 15%. «На платформах работают более 3 млн человек, 1 млн продавцов. Выстроены мощные товаропроводящие сети, развивается складская логистика», — сказал Решетников.

Также, по словам Решетникова, Россия видит потенциал для развития туризма. «Российские туристы совершают более 30 млн поездок за границу в год, рынок оценивается в $38 млрд долларов. Из них менее 1% приходится на Индию, что, конечно, не соответствует тому потенциалу, который есть. И, несмотря на 15-процентный рост взаимного турпотока в этом году, мы по-прежнему более чем в два раза еще отстаем от допандемийных значений», — добавил министр.

По словам Решетникова, есть два приоритета в работе России и Индии. «Первое — это упрощение условий для проезда. Россия продлила срок действия электронной визы для индийских граждан до 120 дней, а срок пребывания в России — до 30 дней. Следующим шагом должны стать безвизовые групповые поездки», — сказал он. Он сообщил, что на рассмотрении у Индии соответствующее соглашение. Вторая тема — развитие авиасообщения. «Сейчас нас связывают только 15 рейсов в неделю, их выполняет российская авиакомпания. Для сравнения, между Россией и Китаем — 220 рейсов в неделю, с Объединенными Арабскими Эмиратами в зимний период — 369», — сказал министр. «Поэтому мы здесь готовы оказывать содействие и выдавать разрешение на полеты в Россию для индийских перевозчиков. Приглашаем развивать это направление», — добавил Решетников.