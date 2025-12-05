Глава Севастополя сообщил о национализации 11 компаний за переводы ВСУ

Фото: Razvozhaev / Telegram

В Севастополе национализировали имущество 11 коммерческих структур, которые оказывали помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В перечень вошли предприятия группы «Севстар», «Ланком», «Севтелекомсервис», «Фринет Крым», «Научно-промышленное предприятие «МИСТ», а также ИП и другие компании. Решение связано с выявлением лиц, совершающих «недружественные действия» против России и поддерживающих Украину, включая финансовую помощь иностранным спецслужбам.

Полный список имущества опубликован на сайте правительства Севастополя.

В январе Генеральная прокуратура России потребовала конфисковать активы украинской алкогольной компании Bayadera Group стоимостью более 9 млрд руб., считая ее деятельность «экстремистской». В иске указано, что после 24 февраля 2022 года компания и ее владельцы поддерживали ВСУ, перечисляя на это 2% прибыли, и проводили «русофобскую кампанию».