В России потребовали изъять активы производителя водки за поддержку ВСУ

Генпрокуратура требует конфискации активов компаний, входивших в украинскую Bayadera Group (среди них ликеро-водочный завод в Великом Устюге), из-за «русофобской кампании» и поддержки ВСУ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Генпрокуратура потребовала конфисковать находящиеся в России активы украинской алкогольной компании Bayadera Group стоимостью более 9 млрд руб. и обратить их в доход государства. Это следует из иска, поданного в Великоустюгский райсуд Вологодской области, пишет «Коммерсантъ».

По версии ведомства, после 24 февраля 2022 года компания и ее собственники заняли антироссийскую позицию и развернули «русофобскую кампанию» по дискредитации российской армии. Bayadera Group направляла на нужды ВСУ и других силовых структур Украины 2% от прибыли, получаемой от продажи продукции — в общей сложности более $1,8 млн. На эти деньги закупались беспилотники, транспортные средства, спецтехника, амуниция, боеприпасы и т. д. Также компания сотрудничала с фондами, оказывающими поддержку украинской армии.

Кроме того, компания аннулировала лицензию на производство белорусской водочной продукции из-за союзнических отношений Москвы и Минска.

Бренды водки от Bayadera Group — «Хлебный дар», «Казацкая рада», «Перепелка», «Цельсий» и др.

Прокуратура требует признать деятельность головной компании ООО «Баядера Холдинг» и ее руководителей — украинских предпринимателей Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло — экстремистской. Такое же требование касается и управляющего их активами в стране гражданина России Юрия Мокляка. Газета пишет, что Бондарева и Нечитайло переоформили активы на него, а он — на своих родственников и подконтрольных ему лиц.

В рамках этой схемы в 2023 году Мокляк стал фиктивным владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Национальные алкогольные традиции» — этому юрлицу принадлежит 99,1% Великоустюгского ликеро-водочного завода. Также активами Мокляка являются ООО «Бизнес Групп» (через Fadel International Inс), ООО «Алкогольные традиции Крыма» и ООО «Южные алкогольные традиции» (оформлены на других лиц). Их совокупная капитализация — 9,4 млрд руб., годовая выручка — 20 млрд руб., а валовая прибыль — 3 млрд руб., заявила прокуратура. Она требует конфисковать эти активы.

В 2023 году суд в Курске удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в федеральную собственность акции кондитерской компании «Конти-Рус» (входила в украинскую группу «Конти»), производство которой находилось в городе, и связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто». Кроме того, была признана экстремистской и запрещена в России деятельность восьми ответчиков, в том числе физлиц, которые осуществляли «дискредитацию» Вооруженных сил России и поддерживали украинскую армию.