Рейс из Москвы в Дубай совершил срочную посадку в Баку из-за пассажира

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет авиакомпании flydubai, следовавший из московского Внуково в Дубай, совершил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании flydubai.

«Рейс FZ988 (VKO–DXB) совершил вынужденную посадку в городе Баку (GYD) из-за ухудшения состояния пассажира, врач на борту рекомендовал немедленную посадку», — сообщили РБК в пресс-службе.

По данным сайта аэропорта Внуково, рейс FZ988 выполняет полеты из Москвы в Дубай ежедневно. По расписанию самолет вылетает из Внуково в 0:55 мск и приземляется в Дубае в 7:55 (6:55 мск).

Пассажира, которому потребовалась помощь, сняли с рейса вместе с двумя сопровождающими. Их передали медицинским службам в аэропорту Баку. Причину ухудшения самочувствия пассажира в пресс-службе не назвали.

После передачи пассажира медицинскому персоналу самолет продолжил полет по маршруту. Рейс вылетел из Баку в 7:13 по местному времени (6:13 мск) и приземлился в Дубае в 10:02 (9:02 мск).

