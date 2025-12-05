 Перейти к основному контенту
Общество
0

Рейс из Москвы в Дубай совершил срочную посадку в Баку из-за пассажира

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет авиакомпании flydubai, следовавший из московского Внуково в Дубай, совершил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании flydubai.

«Рейс FZ988 (VKO–DXB) совершил вынужденную посадку в городе Баку (GYD) из-за ухудшения состояния пассажира, врач на борту рекомендовал немедленную посадку», — сообщили РБК в пресс-службе.

По данным сайта аэропорта Внуково, рейс FZ988 выполняет полеты из Москвы в Дубай ежедневно. По расписанию самолет вылетает из Внуково в 0:55 мск и приземляется в Дубае в 7:55 (6:55 мск).

Пассажира, которому потребовалась помощь, сняли с рейса вместе с двумя сопровождающими. Их передали медицинским службам в аэропорту Баку. Причину ухудшения самочувствия пассажира в пресс-службе не назвали.

После передачи пассажира медицинскому персоналу самолет продолжил полет по маршруту. Рейс вылетел из Баку в 7:13 по местному времени (6:13 мск) и приземлился в Дубае в 10:02 (9:02 мск).

Россияне с рейса Pegasus после вынужденной посадки добрались до Актобе
Общество
Фото:kbp.spotter / Shutterstock

Во вторник, 2 декабря, рейс турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший по маршруту Стамбул — Актобе, совершил вынужденную посадку в Актау из-за тумана. По данным Минтранса Казахстана, на борту находились 216 человек, из них 186 решили добираться до пункта назначения самостоятельно. Самолет прибыл в аэропорт Актобе утром 4 декабря.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Москва Дубай Баку самолет экстренная посадка
