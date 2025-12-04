Россияне с рейса Pegasus после вынужденной посадки добрались до Актобе
Россияне с рейса турецкой авиакомпании Pegasus, следовавшего по маршруту Стамбул — Актобе и совершившего вынужденную посадку в Актау, прибыли в аэропорт назначения, следует из данных онлайн-табло аэропорта Актобе.
Как отмечает «РИА Новости», накануне в компании Travel Express, партнере Transavia и кураторе рейсов Pegasus, сообщили, что пассажиров из Актау отправили в Алма-Ату рейсом Scat, откуда в четверг в 6:10 по местному времени они вылетели в Актобе. На табло аэропорта указано, что борт авиакомпании Scat, рейс 719, прибыл в 8:55 (6:55 мск).
Самолет Pegasus сел в Актау из-за тумана 2 декабря. По данным Минтранса Казахстана, на борту были 216 человек, из которых 186 решили добираться до Актобе самостоятельно. Пресс-служба российского посольства в Казахстане уточняла, что 16 человек, включая 11 россиян, согласилась покинуть борт и отправиться в гостиницу. Им пообещали забронировать билеты до Актобе 3 декабря.
В дипмиссии тогда же добавили, что Pegasus Airlines гарантировал оплату проживания и дальнейшего следования пассажиров.
