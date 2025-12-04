 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россияне с рейса Pegasus после вынужденной посадки добрались до Актобе

Фото: kbp.spotter / Shutterstock
Фото: kbp.spotter / Shutterstock

Россияне с рейса турецкой авиакомпании Pegasus, следовавшего по маршруту Стамбул — Актобе и совершившего вынужденную посадку в Актау, прибыли в аэропорт назначения, следует из данных онлайн-табло аэропорта Актобе.

Как отмечает «РИА Новости», накануне в компании Travel Express, партнере Transavia и кураторе рейсов Pegasus, сообщили, что пассажиров из Актау отправили в Алма-Ату рейсом Scat, откуда в четверг в 6:10 по местному времени они вылетели в Актобе. На табло аэропорта указано, что борт авиакомпании Scat, рейс 719, прибыл в 8:55 (6:55 мск).

Cамолет с россиянами из-за нелетной погоды вместо Актобе сел в Актау
Общество

Самолет Pegasus сел в Актау из-за тумана 2 декабря. По данным Минтранса Казахстана, на борту были 216 человек, из которых 186 решили добираться до Актобе самостоятельно. Пресс-служба российского посольства в Казахстане уточняла, что 16 человек, включая 11 россиян, согласилась покинуть борт и отправиться в гостиницу. Им пообещали забронировать билеты до Актобе 3 декабря.

В дипмиссии тогда же добавили, что Pegasus Airlines гарантировал оплату проживания и дальнейшего следования пассажиров.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Стамбул Актобе российские туристы Pegasus Airlines
