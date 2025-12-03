 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Cамолет с россиянами из-за нелетной погоды вместо Актобе сел в Актау

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines с гражданами России, следовавший рейсом Стамбул — Актобе, из-за нелетной погоды был перенаправлен в аэропорт Актау, сообщило в телеграм-канале российское посольство в Казахстане.

Ранее телеграм-канал Baza написал, что около 40 россиян захватили самолет в Казахстане, приземлившийся в тысяче километров от пункта назначения. По информации канала, пассажиров призвали высадиться «где-то в степи» около Актау, а россияне отказались покидать салон из-за возможных проблем с миграционной службой.

В своей публикации дипмиссия назвала сообщения о высадке пассажиров самолета в степи противоречивыми и назвала причиной смены маршрута самолета нелетную погоду.

«Группа из 16 человек, из которых 11 — граждане России, согласилась покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные прямые и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря», — уточнили в посольстве.

Также в дипмиссии сообщили, что Pegasus Airlines гарантировал оплату проживания и дальнейшего следования пассажиров. Ситуация находится на контроле посольства и генконсульства России в Уральске.

Плугина Ирина
Казахстан самолет рейс Актау Актобе
