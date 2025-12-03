Cамолет с россиянами из-за нелетной погоды вместо Актобе сел в Актау
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines с гражданами России, следовавший рейсом Стамбул — Актобе, из-за нелетной погоды был перенаправлен в аэропорт Актау, сообщило в телеграм-канале российское посольство в Казахстане.
Ранее телеграм-канал Baza написал, что около 40 россиян захватили самолет в Казахстане, приземлившийся в тысяче километров от пункта назначения. По информации канала, пассажиров призвали высадиться «где-то в степи» около Актау, а россияне отказались покидать салон из-за возможных проблем с миграционной службой.
В своей публикации дипмиссия назвала сообщения о высадке пассажиров самолета в степи противоречивыми и назвала причиной смены маршрута самолета нелетную погоду.
«Группа из 16 человек, из которых 11 — граждане России, согласилась покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные прямые и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря», — уточнили в посольстве.
Также в дипмиссии сообщили, что Pegasus Airlines гарантировал оплату проживания и дальнейшего следования пассажиров. Ситуация находится на контроле посольства и генконсульства России в Уральске.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили