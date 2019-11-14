Мужа украинского депутата задержали по запросу России

Сама депутат уверена, что задержание ее гражданского супруга связано с ее политическими предпочтениями, которые не нравятся партии власти

Алексей Алякин (Фото: Геннадий Гуляев / «‎Коммерсантъ»)

Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России. Об этом сообщил адвокат Сергей Тарасюк, передает «Украинская правда».

О задержании Алякина, своего гражданского супруга, также сообщила Скороход во время выступления в зале Верховной рады в четверг, 14 ноября. Она связала его со своими политическими предпочтениями. «Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», — сказала она. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию ее мужа никакого отношения не имеет.

Однако, по словам адвоката, обвинения не связаны с деятельностью депутата. «Он объявлен в розыск [Россией], был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки», — пояснил Тарасюк.

Алякин — бывший собственника банка «Пушкино» (лицензия отозвана в 2013 году). В России он заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему инкриминируются по меньшей мере два эпизода хищений денег из банка «Пушкино».

Как поясняет «Украинская правда», в августе 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) уже задерживала Алякина по запросу России. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.