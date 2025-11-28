 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Депутаты Рады сообщили, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку. Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Ранее Ермак подтвердил, что сегодня НАБУ и САП пришли с обысками к нему домой. 

Материал дополняется

Анастасия Лежепекова
Андрей Ермак НАБУ Тимур Миндич
