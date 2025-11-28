Депутаты Рады сообщили, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку. Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
Ранее Ермак подтвердил, что сегодня НАБУ и САП пришли с обысками к нему домой.
Материал дополняется
