Депутаты Рады сообщили, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку. Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Ранее Ермак подтвердил, что сегодня НАБУ и САП пришли с обысками к нему домой.

