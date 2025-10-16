 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд арестовал двух участниц женской ячейки террористической организации

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Суд арестовал двух участниц женской ячейки международной террористической организации, распространявшей в Крыму идеи создания всемирного халифата, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского управления ФСБ России.

«По мере пресечения четырем фигуранткам, задержанным сотрудниками УФСБ: в настоящее время мера пресечения избирается в Киевском районном суде. Двум фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключение под стражу», — рассказали представители спецслужбы.

В ФСБ добавили, что мера пресечения двум другим фигуранткам будет избрана в ближайшее время.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по пп. 1 и 2 ч. 5 ст. 205 Уголовного кодекса (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности).

ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму
Политика

В среду, 15 октября, сотрудники ФСБ задержали в Крыму четырех гражданок России, которые в составе женской ячейки международной террористической организации занимались вербовкой мусульман.

На территории полуострова женщины распространяли среди крымских мусульман идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Вербовкой в свои ряды они занимались в ходе подпольных собраний.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
ФСБ Крым исламская группировка террористическая организация мера пресечения
