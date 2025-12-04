СБУ отвергла обвинения Румынии о нарушении ее границы дронами

Украина не теряла морские дроны Sea Baby у берегов Румынии, ни один из них не нарушал границу страны и не приближался к ее побережью, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), передает «Суспiльне».

СБУ подчеркнула, что дроны продолжают выполнять задачи в Черном море по утвержденным планам и используются только против целей России.

Заявление СБУ последовало после сообщения Министерства обороны Румынии об обезвреживании надводного беспилотника в Черном море, который идентифицировали как дрон Sea Baby. Такие дроны использует ВСУ.

Sea Baby — это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.