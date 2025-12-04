Силы ПВО сбили за ночь 76 дронов, в том числе над Московским регионом
Силы ПВО уничтожили 76 украинских дронов за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Так, 21 дрон был перехвачен над Крымом, еще 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской, три — над Воронежской, по два — над Орловской и Рязанской областями, и по одному — над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями, а также — над Черным морем.
Материал дополняется
