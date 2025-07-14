Суд в Москве арестовал заочно приговоренного к пожизненному зенитчика ВСУ
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень экстремистов и террористов), следует из документов суда.
По данным ведомства, именно он отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Его обвинили в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса) и арестовали на два месяца.
Срок избрания меры пресечения начнется с момента, когда Дзямана передадут правоохранительным органам России.
Самолет Ил-76М сбили в Белгородской области в январе 2024 года. Всего на борту находились 74 человека, включая 65 украинских военнопленных и членов экипажа.
Дзямана ранее приговорили к пожизненному сроку по делу об уничтожении еще одного воздушного судна — комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У. Его сбили в феврале 2024 года, погибли десять членов экипажа.
Командира ВСУ признали виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). В материалах дела отметили, что Дзяман приказал сбить воздушное судно, осознавая, что оно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а его полет проходит над Россией.
Читайте РБК в Telegram.
Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS
Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций
Умер режиссер Александр Митта
Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину
Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление
Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России
В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны
Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей
Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов