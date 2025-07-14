Суд в Москве арестовал заочно приговоренного к пожизненному зенитчика ВСУ

Николай Дзяман (Фото: СК России)

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень экстремистов и террористов), следует из документов суда.

По данным ведомства, именно он отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Его обвинили в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса) и арестовали на два месяца.

Срок избрания меры пресечения начнется с момента, когда Дзямана передадут правоохранительным органам России.

Самолет Ил-76М сбили в Белгородской области в январе 2024 года. Всего на борту находились 74 человека, включая 65 украинских военнопленных и членов экипажа.

Дзямана ранее приговорили к пожизненному сроку по делу об уничтожении еще одного воздушного судна — комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У. Его сбили в феврале 2024 года, погибли десять членов экипажа.

Командира ВСУ признали виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). В материалах дела отметили, что Дзяман приказал сбить воздушное судно, осознавая, что оно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а его полет проходит над Россией.