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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве арестовал заочно приговоренного к пожизненному зенитчика ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Николай Дзяман
Николай Дзяман (Фото: СК России)

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень экстремистов и террористов), следует из документов суда.

По данным ведомства, именно он отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Его обвинили в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса) и арестовали на два месяца.

Срок избрания меры пресечения начнется с момента, когда Дзямана передадут правоохранительным органам России.

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Николай Дзяман

Самолет Ил-76М сбили в Белгородской области в январе 2024 года. Всего на борту находились 74 человека, включая 65 украинских военнопленных и членов экипажа.

Дзямана ранее приговорили к пожизненному сроку по делу об уничтожении еще одного воздушного судна — комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У. Его сбили в феврале 2024 года, погибли десять членов экипажа.

Командира ВСУ признали виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). В материалах дела отметили, что Дзяман приказал сбить воздушное судно, осознавая, что оно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а его полет проходит над Россией.

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Александра Озерова
Хамовнический суд Москвы командир ВСУ заочный арест военнопленные
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