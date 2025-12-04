Четыре европейские страны бойкотировали «Евровидение» из-за Израиля
Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения решили отказаться от участия в «Евровидение-2026» после того, как члены Европейского вещательного союза (EBU, организатор конкурса) 4 декабря не провели голосование по участию в конкурсе Израиля, сообщает The Guardian.
По данным словенского телеканала RTVSLO, отказавшегося от трансляции «Евровидения», Словения вместе с Испанией, Черногорией, Нидерландами, Турцией, Алжиром и Исландией запросили проведение тайного голосования по вопросу участия Израиля в «Евровидении», однако оно не состоялось.
Прежде эти страны выступали против участия Израиля в конкурсе из-за боевых действий в секторе Газа. По данным France 24, намерение бойкотировать «Евровидение» из-за военных действий Израиля ранее выражали также Бельгия, Финляндия и Швеция.
По данным RTVSLO, присутствующие на заседании не голосовали конкретно по Израилю, но голосовали по вопросу о том, следует ли проводить «Евровидение» в соответствии с запланированным сценарием, но без голосования по вопросу об участии членов.
От участия в конкурсе и от его трансляции отказались ирландская телекомпания RTÉ, испанская RTVE и голландская AVROTOS. При этом британская телекомпания Би-би-си и немецкая SWR подтвердили, что будут показывать конкурс, передает The Guardian.
Россия последние четыре года не принимала участия в «Евровидении», организаторы заявили об ее отстранении после начала спецоперации. Российский аналог международного конкурса песни под названием «Интервидение» прошел в сентябре в Москве.
