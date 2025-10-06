Канцлер Германии назвал условие бойкота «Евровидения»
Германия должна бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение», если к выступлению не будет допущен представитель Израиля, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, его слова приводит Spiegel.
«Я бы поддержал это», — сказал Мерц.
По его мнению, даже обсуждение недопуска Израиля является скандалом. Он подчеркнул, что Тель-Авив определенно принимает участие в музыкальном конкурсе.
Как отмечает издание, жители Германии придерживаются того же мнения, что и Мерц. Как показывают результаты опросов, 65% респондентов не считают нужным наказывать израильских артистов и спортсменов за действия правительства. При этом бойкот поддерживают только 24% опрошенных.
В сентябре Reuters писал, что члены Европейского вещательного союза (EBU) проголосуют по вопросу допуска Израиля к «Евровидению» в Вене в следующем году. «Учитывая, что Союз никогда ранее не сталкивался с подобным разногласием, правление согласилось с тем, что этот вопрос заслуживает более широкой демократической основы для принятия решения», — говорится в заявлении EBU.
Решение станет известно в ноябре. Европейские страны разделились в своем мнении по этому вопросу. Так, Нидерланды и Испания уже заявили, что откажутся от участия в случае допуска Израиля.
