Канцлер Германии назвал условие бойкота «Евровидения»

Фридрих Мерц (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Германия должна бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение», если к выступлению не будет допущен представитель Израиля, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, его слова приводит Spiegel.

«Я бы поддержал это», — сказал Мерц.

По его мнению, даже обсуждение недопуска Израиля является скандалом. Он подчеркнул, что Тель-Авив определенно принимает участие в музыкальном конкурсе.

Как отмечает издание, жители Германии придерживаются того же мнения, что и Мерц. Как показывают результаты опросов, 65% респондентов не считают нужным наказывать израильских артистов и спортсменов за действия правительства. При этом бойкот поддерживают только 24% опрошенных.

В сентябре Reuters писал, что члены Европейского вещательного союза (EBU) проголосуют по вопросу допуска Израиля к «Евровидению» в Вене в следующем году. «Учитывая, что Союз никогда ранее не сталкивался с подобным разногласием, правление согласилось с тем, что этот вопрос заслуживает более широкой демократической основы для принятия решения», — говорится в заявлении EBU.

Решение станет известно в ноябре. Европейские страны разделились в своем мнении по этому вопросу. Так, Нидерланды и Испания уже заявили, что откажутся от участия в случае допуска Израиля.