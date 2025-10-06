 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Канцлер Германии назвал условие бойкота «Евровидения»

Мерц: Германия должна бойкотировать «Евровидение» в случае недопуска Израиля
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Германия должна бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение», если к выступлению не будет допущен представитель Израиля, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, его слова приводит Spiegel.

«Я бы поддержал это», — сказал Мерц.

По его мнению, даже обсуждение недопуска Израиля является скандалом. Он подчеркнул, что Тель-Авив определенно принимает участие в музыкальном конкурсе.

Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии
Политика
Фото:Reuters

Как отмечает издание, жители Германии придерживаются того же мнения, что и Мерц. Как показывают результаты опросов, 65% респондентов не считают нужным наказывать израильских артистов и спортсменов за действия правительства. При этом бойкот поддерживают только 24% опрошенных.

В сентябре Reuters писал, что члены Европейского вещательного союза (EBU) проголосуют по вопросу допуска Израиля к «Евровидению» в Вене в следующем году. «Учитывая, что Союз никогда ранее не сталкивался с подобным разногласием, правление согласилось с тем, что этот вопрос заслуживает более широкой демократической основы для принятия решения», — говорится в заявлении EBU.

Решение станет известно в ноябре. Европейские страны разделились в своем мнении по этому вопросу. Так, Нидерланды и Испания уже заявили, что откажутся от участия в случае допуска Израиля.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Евровидение Фридрих Мерц Германия Израиль
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Экономика «Интервидения»: сколько стоит российский аналог «Евровидения»
Технологии и медиа
В секторе Газа заявили о новых ударах Израиля, несмотря на призыв Трампа
Политика
В Италии потребовали снять с «Евровидения» песню про эспрессо и мафию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Песков заявил о потенциале России в космосе для нужд военной операции Политика, 12:38
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе Политика, 12:36
Кремль ответил на слова Трампа, назвавшего предложение по ДСНВ «хорошим» Политика, 12:35
Сезонная смена шин: когда «переобуваться» и что важно знать о покрышках Авто, 12:32
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Politico предрекла, что попытки вотума недоверия главе ЕК станут рутиной Политика, 12:26
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Экс-руководитель Ernst&Young в России возглавил совет директоров «Динамо» Спорт, 12:25
Николаевский губернатор раскритиковал «Мерседесы» организаторов майдана Политика, 12:24
Крупный метеорит упал в Индонезии. Видео Общество, 12:23
Судившемуся с IKEA бизнесмену вменяли взятку для отправки на спецоперацию Общество, 12:22
«Золотое Яблоко» выпустит ЦФА на 1 млрд руб. Какие предложили условия Крипто, 12:21
В Индии начались совместные с Россией антитеррористические учения Политика, 12:16
Hongqi доработали кроссовер HS3 специально для России. Список обновлений Авто, 12:16