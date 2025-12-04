Путин заявил о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Aaj Tak и India Today отметил влияние Telegram и других мессенджеров на молодое поколение. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
На вопрос журналистов об общении главы государства с молодым поколением Путин отметил, что в российском искусстве всегда присутствовало противопоставление молодежи и старшего поколения, отцов и детей. Президент добавил, что в этом нет ничего нового.
«А знаете, в чем новое? В технологиях. Эти мессенджеры — Telegram и так далее — используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду», — ответил он на способы общения с молодыми людьми.
Путин также назвал молодежь более мобильной и радикальной, полагающей, что с различными жизненными несправедливостями легко справиться.
В МВД ранее говорили, что секретные чаты, закрытые каналы с вакансиями и боты-вербовщики в мессенджере Telegram стали ключевыми инструментами вовлечения подростков в противоправную деятельность, которую организуют дистанционные мошенники.
Мессенджер регулярно отчитывается о блокировке групп с противоправным контентом. Так, за 1 декабря, в Telegram были заблокированы 510 768 групп и каналов.
