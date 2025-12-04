Путин в шутку сравнил журналистов с представителями спецслужб
Президент России Владимир Путин пошутил, что представители прессы следили за ним, как спецслужбы. Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today. Стенограмма доступна на сайте Кремля.
Вице-президент телеканала India Today Group Калли Пури Бхандал заявила, что представители прессы «три дня следили» за Путиным и удостоверились в том, что он работает «не покладая рук», как и индийский премьер Нарендра Моди.
«Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня», — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, отдыхает ли он когда-либо и планирует ли отдых на Новый год и Рождество.
В 1975–1990 годах Путин служил в Комитете государственной безопасности (включая резидентуру в ГДР). По его словам, работа была связана «именно с нелегальной разведкой».
Также в ходе интервью глава государства рассказал о своем главном правиле, которым он руководствуется при принятии решений.
Как отметил Путин, он старается делать то, что считает не просто необходимым, а то, чего он не имеет права не делать.
По словам президента, это внутреннее правило сформировалось у него само по себе и стало основой его подхода к любым решениям.
Путин находится в Индии с первым за четыре года официальным визитом, у трапа самолета его лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди, вечером в четверг, 4 декабря, состоялась их неофициальная встреча.
В пятницу, 5 декабря, пройдут официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.
