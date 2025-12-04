Нарендра Моди лично встретил Путина у трапа самолета на авиабазе Палам

Нарендра Моди (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Индийский премьер Нарендра Моди лично встретил у трапа самолета президента России Владимира Путина, который прибыл в Индию с государственным визитом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение премьер-министра было неожиданным

«Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется