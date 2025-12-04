Путин назвал свое главное правило по принятию решений
Президент Владимир Путин в беседе с журналистами и руководством телеканалов Aaj Tak и India Today рассказал о своем внутреннем правиле, которым он руководствуется при принятии решений. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Есть одно общее правило, которое мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — заявил президент, отметив, что в своей работе опирается на это правило.
Президент уточнил, что это главное правило сформировалось у него само по себе и стало основой его подхода к любым решениям.
«То есть я делаю то, чего я не имею права не делать. Вот это самое главное», — заключил глава государства.
Российский президент находится в Индии с первым за четыре года официальным визитом, у трапа самолета его лично встретил индийский премьер Нарендра Моди, вечером в четверг, 4 декабря, состоялась их неофициальная встреча.
В пятницу, 5 декабря, пройдут официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.
