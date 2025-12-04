Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Первой столицей Древней Руси являлся Новгород, только потом государственность перетекла в Киев, заявил президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Индию в интервью телеканалу India Today.

«Так говорили исторически. У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, <…> а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, почему он в одном из своих заявлений назвал Киев «матерью городов русских» (цитата по ТАСС).

Материал дополняется