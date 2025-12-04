Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина другом

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российского лидера Владимира Путина, прибывшего в страну с официальным визитом, своим другом.

«Я рад приветствовать в Дели своего друга — Президента Путина. С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра», — написал индийский премьер на русском языке в соцсети X.

Моди также отметил, что дружба между Россией и Индией проверена временем и принесла народам двух стран «огромную пользу».

Днем в четверг, 4 декабря, Моди лично встретил у трапа самолета российского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение индийского премьера неожиданным.

Визит Путина в Индию стал первым за четыре года и продлится два дня. Вечером в четверг, 4 декабря, российский президент проведет неформальную встречу с Моди.

В пятницу, 5 декабря, пройдут официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.