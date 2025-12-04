 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина другом

Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российского лидера Владимира Путина, прибывшего в страну с официальным визитом, своим другом.

«Я рад приветствовать в Дели своего друга — Президента Путина. С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра», — написал индийский премьер на русском языке в соцсети X.

Моди также отметил, что дружба между Россией и Индией проверена временем и принесла народам двух стран «огромную пользу».

Владимир Путин прибыл с визитом в Индию

Днем в четверг, 4 декабря, Моди лично встретил у трапа самолета российского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение индийского премьера неожиданным.

Визит Путина в Индию стал первым за четыре года и продлится два дня. Вечером в четверг, 4 декабря, российский президент проведет неформальную встречу с Моди.

В пятницу, 5 декабря, пройдут официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Нарендра Моди Владимир Путин Индия официальный визит
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Путин в преддверии визита в Индию рассказал об отношениях с Моди
Политика
Трамп назвал Моди «приятным парнем» и «киллером»
Политика
Нарендра Моди лично встретил Путина у трапа самолета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 18:20 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 18:20
Мелания Трамп сообщила о воссоединении с семьями на Украине семи детей Политика, 18:30
МИД предупредил об ответе Лондону на санкции против ГРУ Политика, 18:21
В МИДе назвали байками обвинения во взломе устройства дочери Скрипаля Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Финразведка назвала включение России в «черный» лист ЕС политизированным Финансы, 18:08
Число миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось почти на 300 человек Бизнес, 18:07
Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина другом Политика, 18:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Пять рисков для здоровья водителей перед Новым годом. Предупреждение врачей Авто, 18:04
Биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества Спорт, 18:01
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽77 впервые за 2,5 года Инвестиции, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Пять причин эмоционального выгорания и как потушить этот пожар Образование, 17:56
МИД Британии вызвал посла России после доклада о смерти Стерджес Политика, 17:50
Число долларовых миллиардеров в мире выросло до нового рекорда Инвестиции, 17:49